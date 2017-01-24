В женской колонии слепили мужчину на печи и петуха

Среди образов, которые воплотили осужденные женских исправительных колоний №28 и №32 ГУФСИН по Пермскому краю на традиционном конкурсе снежных фигур, прошедшем в пенитенциарных учреждениях, и сказочные персонажи, и символ года.

В частности, жюри очень понравился Огненный петух, а также Емеля на печи. Оценили организаторы творческого состязания и Бабу Ягу с избушкой на курьих ножках, и Деда Мороза со Снегурочкой, и белых медведей в красных шарфиках. А в Соликамском объединении исправительных колоний №2 креативные представители спецконтингента слепили медведя бурого - своего рода тотем Прикамья.

«Конкурс снежных фигур является одним из самых сложных и зрелищных событий. Готовиться к нему осужденные начинают уже с первых дней зимы, разрабатывают макеты фигур, планируют их расположение на территории колонии и изготавливают каркасы», - приводит пресс-служба регионального ГУФСИН слова начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-32 Марины Симагиной.