Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 24 января 2017 года

встречай юбилей +100

В женской колонии слепили мужчину на печи и петуха

12:05  24.01.17 Фотофакт

Среди образов, которые воплотили осужденные женских исправительных колоний №28 и №32 ГУФСИН по Пермскому краю на традиционном конкурсе снежных фигур, прошедшем в пенитенциарных учреждениях, и сказочные персонажи, и символ года.

В частности, жюри очень понравился Огненный петух, а также Емеля на печи. Оценили организаторы творческого состязания и Бабу Ягу с избушкой на курьих ножках, и Деда Мороза со Снегурочкой, и белых медведей в красных шарфиках. А в Соликамском объединении исправительных колоний №2 креативные представители спецконтингента слепили медведя бурого - своего рода тотем Прикамья.

«Конкурс снежных фигур является одним из самых сложных и зрелищных событий. Готовиться к нему осужденные начинают уже с первых дней зимы, разрабатывают макеты фигур, планируют их расположение на территории колонии и изготавливают каркасы», - приводит пресс-служба регионального ГУФСИН слова начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-32 Марины Симагиной.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация