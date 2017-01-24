Пинать и бить плеткой хотел президент Татарстана представителей «Камкабеля»

Весьма оригинальные мысли прозвучали на встрече президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями пермского предприятия «Камский Кабель», состоявшейся в рамках заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

По свидетельству портала Inkazan.ru, глава крупнейшего приволжского региона был недоволен, что с прикамским заводом приходится работать через посредников, а не напрямую, что приводит к удорожанию цен на кабель.

«Вы тоже должны быть более активными! Мы такие объекты строим, и вас нет! От вас какие-то посредники ходят, самих вас нет. Надо более активнее работать, не надо высчитывать, это ваша работа. Я переживаю за вас..., - заявил Минниханов. - Я на месте ваших руководителей вас бы плетью немножко…»

Впрочем, затем Рустам Минниханов оговорился, что, конечно, про порку пошутил. Хотя в финале мероприятия сказал главному инженеру «Камкабеля» Александру Азанову: «Ты не обижайся, но тебя нужно пинать, чтобы ты лучше работал. Не из-за того, что ты плохой, просто не только производство, но и немножко маркетинг изучай, потому что маркетинг и производство очень связаны. Не надо делать то, что умеешь делать, надо делать то, что на рынке нужно».

Но, естественно, слова словами, а дело делом, и тот же глава Татарстана предложил пермским кабельщикам ряд взаимовыгодных схем, в частности, поставлять на завод прошитый полиэтилен татарского производства, и в обмен на этот изолирующий материал получать кабельную продукцию. По эксклюзивной цене.

Так же президент дал своим подчиненным задание обеспечить присутствие «Камского Кабеля» на всех электронных торговых площадках, где предприятия республики производят соответствующие госзакупки.