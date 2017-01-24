Специалист по проказе исследует население Чусового

Профессор МГУ Игорь Гундаров, который поставил диагноз «проказа» президенту Украины Виктору Ющенко в годы его правления, проводит масштабное профилактическое обследование в городе Чусовой Пермского края.

Он был выбран ученым благодаря его знакомству с главным врачом Чусовской районной поликлиники Еленой Симаковой. Целью исследования является не выявление проказы, а определение людей с повышенной вероятностью возникновения серьёзных заболеваний.

Профессор Гундаров руководит лабораторией Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, является экспертом Государственной думы РФ, заведует лабораторией в Московской медицинской академии имени Сеченова.

В 2016 году обследование по методике Игоря Гундарова прошли несколько тысяч жителей Чусового, в том числе 1200 работников ЧМЗ благодаря содействию руководства предприятия. На первом этапе с помощью анкетирования была выявлена группа риска.

Работу с нею продолжили с помощью уникального диагностического аппарата «Кредо», разработанного Игорем Гундаровым вместе с доктором технических наук Вячеславом Крутько.

Профессор Гундаров уже дважды за последний год побывал в Чусовом и собирается сюда снова, чтобы подвести итоги обследования и проанализировать результаты.