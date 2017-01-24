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Пермская краевая газета

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На чайковских остановках люди разбиваются в кровь - скользко

23:17  23.01.17 Общество

В городе Чайковский Пермского края коммунальщики не могут убрать наледь на остановках: нет спецтехники.

О том, что в городе из-за наледи на остановках общественного транспорта травмируются люди, сообщил сайт «Чайковские новости». Журналистам объяснили: подобное состояние дорожного полотна обусловлено погодными условиями и отсутствием у предприятия спецтехники.

«Обледеневшие автобусные остановки травмоопасны для пешеходов. Накануне на глазах у корреспондента, поскользнувшись, получили ушибы две женщины, переходившие дорогу по пешеходному переходу на площадь Карла Маркса. А сегодня около 10.15 утра там же упавшая старушка разбила в кровь лицо», – пишут коллеги.

Генеральный директор ООО «СМУ-5» Андрей Марянин возмущённым журналистам сообщил: «До такого состояния дорогу накатывают автобусы. Погодные условия в этом году такие, снега много. Сегодня наши работники посыпают остановочные площадки. Другого выхода мы пока не видим... Бульдозеры и грейдеры лёд не скалывают, пробовали уже».

После вопроса «Какие же меры будут приняты в связи с ненормативным состоянием дорог?» представителям СМИ предложили сделать письменный запрос в администрацию Чайковского городского поселения.

Честно говоря, ситуация странная. Когда-то в «древние времена», когда телефоны были только с проводами, а об Интернете люди не имели ни малейшего представления, для удаления льда использовался простой инструмент – лом. Он прост в использовании, не требует каких-либо специальных навыков и, кстати, стоит в районе 400 рублей.

Мария КИРЬЯНОВА

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