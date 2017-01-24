В городе металлургов будет своя колбаса

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Вторник 24 января 2017 года
Лысьвенский сельхозкооператив «Надежда», который объединяет более десятка фермеров, приступает к производству собственной колбасы, образцы которой были отправлены на экспертизу для получения разрешительных документов.
Новый сельхозкооператив, созданный в 2016 году, открыл первый в Лысьве убойный пункт и, не остановившись на этом, стал развивать свою деятельность дальше. Как отмечает начальник отдела сельского хозяйства управления экономики администрации Лысьвы Нина Винокурова, открытие полноценного сельхозкооператива – самое значимое событие в аграрной сфере Лысьвенского округа за весь 2016 год.
Производство собственной колбасы даст новый стимул развитию фермерства в Лысьвенском городском округе Пермского края, позволив решить самую сложную проблему с реализацией продукции.
Юрий СОФОНОВЧитайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц