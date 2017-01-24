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Пермская краевая газета

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В городе металлургов будет своя колбаса

23:13  23.01.17 События

Лысьвенский сельхозкооператив «Надежда», который объединяет более десятка фермеров, приступает к производству собственной колбасы, образцы которой были отправлены на экспертизу для получения разрешительных документов.

Новый сельхозкооператив, созданный в 2016 году, открыл первый в Лысьве убойный пункт и, не остановившись на этом, стал развивать свою деятельность дальше. Как отмечает начальник отдела сельского хозяйства управления экономики администрации Лысьвы Нина Винокурова, открытие полноценного сельхозкооператива – самое значимое событие в аграрной сфере Лысьвенского округа за весь 2016 год.

Производство собственной колбасы даст новый стимул развитию фермерства в Лысьвенском городском округе Пермского края, позволив решить самую сложную проблему с реализацией продукции.

Юрий СОФОНОВ

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