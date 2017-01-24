Сломал подруге нос, но суд счел это мелочью, а вот за угрозу тремя ножами... пожурил

Самый гуманный мировой судья, говорят, вершит правосудие в одном из судебных участков Орджоникидзевского района столицы Пермского края.

Так, например, доброту и человеколюбие почти излучает вердикт, вынесенный представительницей Фемиды 15 декабря 2016 года - по делу о реальной угрозе убийством.

Обвиняемым был семейный дебошир, неоднократно избивавший свою сожительницу и руками, и ногами, и наедине, и прилюдно - возле подъезда в присутствии свидетелей. Нынче ж летом мужчина еще и сломал своей даме нос, что, впрочем, судья-женщина отнесла к повреждениям, не причинившим вред здоровью.

Но судили гражданина не за перелом хрящевой перегородки, а за пьяную выходку, устроенную несколько позже. Когда он достал из ящика кухонного стола три ножа, обхватил все три рукояти ладонью, приткнул острия к шее истязаемой и произнес три слова: «Я тебя убью!» Отнюдь не в шутку - вполне всерьез.

После этого нетрезвый изувер стал размахивать перед лицом у несчастной этими клинками, а когда та, защищаясь, подставила руку, полоснул по ней, и пролилась кровь. Следующим действием было вонзание ножей в стол перед лицом у потерпевшей, и перепуганная женщина попросту распростилась с жизнью.

Так живая же пока! - справедливо решила судья и не стала не изолировать обвиняемого от общества. За истязание она назначила злодею полтора года ограничения свободы, за угрозу убийством - еще год, потом просуммировала так, что 2,5 года превратились в два, и на этом правосудие было свершено.