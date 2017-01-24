Мошенники из Пермского края обманывают кровью ребенка

Из Орловского научно-клинического многопрофильного центра имени Зинаиды Круглой поступило предупреждение о мошенничестве, инициаторы которого пользуются телефонным номером, зарегистрированным в Пермском крае.

В структуру НКМЦ входит перинатальный центр, и именно с ним связана преступная схема аферистов: через соцсети они распространяют сообщение, что в этом учреждении умирает из-за отсутствия нужной крови III группы мальчик 10 месяцев от роду. Неравнодушным предлагается сделать репост записи, а обладателей такой группы крови просят звонить по указанному в публикации телефону.

Вот только при наборе данного номера у жертвы мошенничества списываются все деньги со счета, предупреждают орловские медики. Кроме того, они пишут, что, во-первых, в НКМЦ нет такого больного ребенка, во-вторых, проблемы с поставками крови нужных групп и резус-фактора отсутствуют, в-третьих, переливание крови производится не в перинатальном центре, а в детском стационаре.