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Пермская краевая газета

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Ординской чиновнице фермеры дарили сельхозугодья - чтоб не замечала нарушений

20:36  23.01.17 Коррупция

11 января 2017 года, по требованию прокуратуры Ординского района Пермского края, была уволена начальник отдела сельского хозяйства администрации территории, заподозренная в коррупционных нарушениях.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе надзорного органа, проведенная проверка выявила, что чиновница получила от главы местного крестьянско-фермерского хозяйства через третьих лиц в подарок два земельных участка общей кадастровой стоимостью свыше 580 тысяч рублей.

При этом факт столь щедрого дарения женщина от руководства района скрыла. Зато не заметила, что тот самый фермер, не истратив в положенный срок грант в 1,5 млн рублей, не вернул оставшуюся неиспользованной часть денег в бюджет.

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