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Пермская краевая газета

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Понедельник 23 января 2017 года

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Ехавшую со стороны Перми «Шкоду» сплющило между КамАЗом и «Нивой» - двое погибли

17:56  23.01.17 ДТП

Жуткая авария произошла около трех часов дня в понедельник, 23 января 2017 года, в 288 километрах от столицы Пермского края на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель иномарки Skoda Octavia, кативший со стороны Прикамья на восток, неожиданно не справился с рулем, и машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в ограждение.

Не будь его, «Шкода» проскочила бы за обочину, но удар о препятствие развернул автомобиль боком, куда тут же врезался КамАЗ с полуприцепом. А довершил трагедию внедорожник Chevrolet Niva, в чей борт большегруз вмял «Октавию». Два человека внутри ее погибли.

Кроме того, ранена пассажирка «Нивы» - гражданка 1979 года рождения. Она получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована. Сейчас правоохранители устанавливают причины, из-за которых произошло смертельное ДТП.

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