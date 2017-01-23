Взрывом в Ашапе ранены муж с женой

Неосторожность при обращении с газовым баллоном стала, скорее всего, причиной травмирования пожилой супружеской пары в селе Ашап Ординского района.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 22 января 2017 года в 19:09 на пульт огнеборцев поступило сообщение о возгорании, вызванном взрывом внутри частного дома. А когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, полыхала крыша жилого строения.

Хозяева, мужчина 1941 года рождения и его 70-летняя супруга, следили за буйством пламени неподалеку - затем медики госпитализировали их с ожогами 1-3 степеней. Тем временем шло тушение огня на площади 60 кв. метров, участие в нем принимали 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

Ликвидация возгорания заняла 20 минут. По свидетельству соседей погорельцев, глава семейства ранее жаловался, что 50-литровый газовый баллон, кажется, неисправен, и в воскресенье хотел отсоединить его от плиты и вынести на улицу. Видимо, этим мужчина и занимался, когда рвануло.