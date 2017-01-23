Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 23 января 2017 года

встречай юбилей +100

Взрывом в Ашапе ранены муж с женой

17:05  23.01.17 Происшествия

Неосторожность при обращении с газовым баллоном стала, скорее всего, причиной травмирования пожилой супружеской пары в селе Ашап Ординского района.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 22 января 2017 года в 19:09 на пульт огнеборцев поступило сообщение о возгорании, вызванном взрывом внутри частного дома. А когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, полыхала крыша жилого строения.

Хозяева, мужчина 1941 года рождения и его 70-летняя супруга, следили за буйством пламени неподалеку - затем медики госпитализировали их с ожогами 1-3 степеней. Тем временем шло тушение огня на площади 60 кв. метров, участие в нем принимали 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

Ликвидация возгорания заняла 20 минут. По свидетельству соседей погорельцев, глава семейства ранее жаловался, что 50-литровый газовый баллон, кажется, неисправен, и в воскресенье хотел отсоединить его от плиты и вынести на улицу. Видимо, этим мужчина и занимался, когда рвануло.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация