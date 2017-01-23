Суд в Приволжье запретил сайт компании, торгующей хамоном

Уникальный по своей клинической составляющей прецедент создан 15 ноября 2016 года Ульяновским районным судом одноименной области. Здесь по иску прокурора принято решение о запрете на территории РФ информации, распространяемой на испанском сайте www.jamonshop.es

Сделано это «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Дело в том, что ресурс принадлежит компании, торгующей хамоном, а он - невъездной.

Таким образом, пораскинуло мыслями ульяновское «око государево», сведения о продаже хамона, способах доставки, условиях оплаты продукции, также должны быть запрещены. И судье эта идея очень даже понравилась, раз была поддержана именем Российской Федерации.

Но вынесенный вердикт откровенно не доработан. Ведь табу можно было наложить и на само слово «хамон», как на чуждый гражданам РФ продукт, и тогда сама критика запрета информации о хамоне была бы административным правонарушением.

Правда, часть производителей свинины понесла бы уж совсем нелепые убытки. К примеру, «Пермский свинокомплекс» выпускает деликатесную ветчину «Майский хамон» - это ж на грани уголовного дела. По мнению симбирского-то прокурора.