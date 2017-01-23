На корейскую Олимпиаду собираются 37 спортсменов из Прикамья

Олимпийский комитет России обнародовал список из 690 спортсменов-кандидатов в сборную страны для подготовки к Олимпиаде-2018 в корейском Пхёнчхане. Приятно отметить, что как минимум 37 атлетов делегировал в главную национальную команду Пермский край.

По представительству Пермский край уступает разве что Москве и Питеру, и, пожалуй, сибирякам с их вскормленной нефтью и газом спортивной инфраструктурой. Однако не будем забывать, что многие сильные атлеты-олимпийцы либо появились на свет, либо состоялись как спортсмены именно в Прикамье, и уже потом отправились по столицам за лучшей долей.

К примеру, разве чужой для нашего края тюменский биатлонист из поселка Новоильинский Нытвенского района Евгений Гараничев? Или «новый москвич» из Перми - прославленный фигурист Максим Траньков? Никто из пермяков и не думает упрекать их за смену спортивного гражданства, потому что они все равно наши!

В своих многочисленных интервью они не раз подчеркивали любовь к своей малой родине, отдавая должное друзьям, болельщикам и, конечно, своим первым тренерам.Ведь именно благодаря тренерскому цеху с его уникальными традициями спортивной педагогики и подготовки, Прикамье славится на всю планету, и атлеты с берегов Камы каждый год радуют нас победами на соревнованиях российского и мирового уровня.

«ЛЮДИ-ПТИЦЫ» ИЗ ЧАЙКОВСКОГО И ЧУСОВСКАЯ «МАФИЯ»

Несомненно, ближе к началу Олимпиады число кандидатов будет неуклонно сужаться. Отсеются атлеты, не показавшие высоких результатов на отборочных состязаниях и предварительных стартах, кого-то в самый неподходящий момент, увы, как часто бывает в спорте, может подстеречь коварная травма. Но еще коварней некие темные силы, злобно ополчившиеся на российский спорт, огульно обвиняя всех наших атлетов в допинговой нечестности и нечистоплотности.

Они настойчиво будут стремиться «отцепить» от Олимпиады как можно больше россиян, а в идеале - вообще всю нашу сборную. Бить, естественно, станут по наиболее именитым спортсменам - конкурентам в борьбе за награды. Даже если своего не добьются, крови попортят и нервы помотают изрядно…



Меж тем, в списке кандидатов от Прикамья есть «железные» олимпийцы, без которых трудно себе представить национальную сборную. И есть атлеты, что называется, «на подходе», которые давно стучатся в дверь сборной, наступая на пятки неприкасаемым фаворитам. Но большинство кандидатов - молодежь: перспективная, жадная до побед, но которой до этих самых побед еще пахать и пахать.

Даже тренируясь до седьмого пота, молодые атлеты до последнего будут гадать: поедут они в Корею или им придется смотреть Олимпиаду по телевизору. Но главное - шанс есть у всех, не исключая и тех, кто пока «пролетел» мимо заветного списка. Так что все в руках, ногах и, что важнее, в головах спортсменов.

Самая многочисленная команда пермяков собралась в прыжках на лыжах с трамплина. У мужчин - Евгений Климов и два студента Чайковского института физкультуры Владислав Скачилов и Егор Усачев. В женской половине - сплошь молодые и красивые, но уже понюхавшие пороху на международных стартах летающие лыжницы: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Мария Александрова, Стефания Надымова, Ксения Каблукова и Глафира Носкова.

Несомненно, особняком стоят Климов и Аввакумова – лучшие на данный момент прыгуны в России. Всего лишь полтора года назад перейдя из двоеборья в чистые прыжки, Евгений Климов быстро адаптировался в команде и стал «номером 1» в национальной сборной, потеснив на троне, казалось, нестареющего и непотопляемого Дмитрия Васильева.

В начале января на одном из этапов престижного «Турне четырех трамплинов» воспитанник Александра Гаранина завоевал бронзовую медаль. А ведь до этого успеха российские прыгуны долгие пять лет не красовались на пьедестале почета.

Еще более высоко оцениваются медальные претензии очаровательной Ирины Аввакумовой. В нынешнем сезоне спортсменка уже дважды взобралась на подиум мирового кубка, на каждом состязании совершая стабильно далекие и технически почти безупречные прыжки.



Семеро атлетов из Прикамья представляют фристайл, в котором давно уже сложилась и окрепла чусовская диаспора, сражающаяся за награды и в могуле, и в ски-кроссе. Надеемся, что в полной мере к 2018 году восстановится после травмы бронзовый призер Олимпиады-2014 Александр Смышляев и выйдет на пик формы Регина Рахимова - безоговорочные лидеры российского могула.

Равняясь на них, совершенствуют мастерство и другие чусовские фристайлеры-могулисты - Андрей Махнев, Анастасия Сафиуллина, Елизавета Безгодова, Анастасия Первушина, не отстает от них ски-кроссмен Евгений Можаев.

ОЖИДАНИЯ СО СДЕРЖАННЫМ ОПТИМИЗМОМ

В лыжном двоеборье Олимпийский комитет России отобрал троих молодых пермяков: Степана Власова из Ильинского и чайковцев Юрия Филиппова и Никиту Окса, для которых вызов в сборную - это, скорее, щедрый аванс и стимул для упорных тренировок. Рассчитывать на медали в северной комбинации мы пока, увы, не можем даже при самом оптимистичном прогнозе.

У нас в стране этот вид спорта попал в какую-то функциональную яму, почти 20 лет россияне не завоевывали олимпийских наград, и, признаться, смотреть на выступления наших двоеборцев на мировой арене без слез невозможно. Но кто знает, может, юные талантливые пермяки последнего призыва добавят перца в остывающую кровь российского двоеборья?

Честь России в санном спорте будут защищать прикамцы Владислав Южаков, Александр Перетягин, Станислав Мальцев, Олег Фасхутдинов, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и Светлана Тиунова. Вот тут болельщики могут с оптимизмом ожидать не простого участия, а медального финиша.

Трое из пермских саночников уже попробовали на зуб серебро сочинской Олимпиады и небезосновательно рассчитывают покуситься на золото Пхёнчхана.

В других зимних видах спорта количество кандидатов-пермяков не так внушительно, а в хоккее, керлинге, бобслее, скелетоне и горных лыжах наших нет вовсе. Хотя из пермских лыжников наибольшие шансы поехать в Корею имеет Рауль Шакирзянов, также в борьбу за олимпийскую путевку впервые включились Валерий Пономарев и Мария Истомина.

При нынешней конкуренции в мужском биатлоне завоевать место в сборной будет сложно даже титулованному Гараничеву. А вот для стреляющего лыжника из Чайковского Александра Печенкина шанс попасть на Олимпиаду вообще может стать последним.

В женской команде не все так благополучно, поэтому для не так давно возвратившейся на биатлонную трассу после рождения ребенка нашей землячки Екатерины Глазыриной поездка в Пхёнчхан очень даже вероятна. Более того, кадровый голод вполне может заставить призвать под знамена сборной опытную и обстрелянную соликамку Екатерину Шумилову.

По одному представителю от Прикамья будет в сноуборде - 23-летний мастер спорта Евгений Мухутдинов, в конькобежном спорте - стремительно прогрессирующий воспитанник прославленной пермской бегуньи Светланы Высоковой Михаил Козлов, и в фигурном катании - двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

До Белой Олимпиады-2018 будет еще масса стартов, на которых спортсменам предстоит показать свои лучшие качества, чтобы не выпасть из борьбы за поездку в Пхёнчхан. Все до одного кандидата от Прикамья, несомненно, достойны участвовать в главном спортивном событии на планете, однако, скольким из них суждено добраться до Кореи, покажет время.

Максим ШАРДАКОВ