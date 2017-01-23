Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 23 января 2017 года

встречай юбилей +100

Рецидивист забил до смерти стрелявшего в него уинца

18:58  22.01.17 Криминал

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертью потерпевшего слушалось в декабре 2016 года апелляционной инстанцией - в Пермском краевом суде.

Как следует из опубликованных материалов процесса, 11 июня 2016-го в ранее неоднократно судимого жителя Прикамья, бывшего пьяным, произвел два выстрела из охотничьей двустволки его знакомый уинец и даже попал дробью в ногу.

Не желая быть убитым и не давая оппоненту времени на перезарядку патронов, раненый бросился на него, отнял ружье и нанес его владельцу несколько жестких ударов прикладом и руками по телу, после чего гражданин скончался.

Третий участник событий в момент их кульминации спал за столом, но раненный мститель растолкал его и заставил выдать все имевшиеся в квартире патроны. А получив требуемое, скрылся и через несколько дней сдался властям.

Судили мужчину в Уинском присутствии Ординского районного суда: как за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертью, так и за хищение оружия и боеприпасов. Кроме того, 14 июня мужчина незаконно проник в чужое жилье.

Здесь стоит добавить, что с 3 по 10 июня он уже содержался под стражей, был приговорен, но отпустили, и практически на следующий день ввязался в огнестрельные дела. А теперь получил новый срок - 16 лет колонии строгого режима.

Эту цифру уинская Фемида вывела с учетом предыдущих судимостей и неотбытых частей наказаний рецидивиста. Защитник же его обратился в региональный суд с жалобой, где просил переквалифицировать ряд деяний на менее тяжкие.

Но единственное послабление, которое дала апелляционная инстанция, - зачли явку с повинной, что, между тем, уменьшило наказание на год и два месяца - до 14 лет 10 месяцев колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация