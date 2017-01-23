Рецидивист забил до смерти стрелявшего в него уинца

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертью потерпевшего слушалось в декабре 2016 года апелляционной инстанцией - в Пермском краевом суде.

Как следует из опубликованных материалов процесса, 11 июня 2016-го в ранее неоднократно судимого жителя Прикамья, бывшего пьяным, произвел два выстрела из охотничьей двустволки его знакомый уинец и даже попал дробью в ногу.

Не желая быть убитым и не давая оппоненту времени на перезарядку патронов, раненый бросился на него, отнял ружье и нанес его владельцу несколько жестких ударов прикладом и руками по телу, после чего гражданин скончался.

Третий участник событий в момент их кульминации спал за столом, но раненный мститель растолкал его и заставил выдать все имевшиеся в квартире патроны. А получив требуемое, скрылся и через несколько дней сдался властям.

Судили мужчину в Уинском присутствии Ординского районного суда: как за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертью, так и за хищение оружия и боеприпасов. Кроме того, 14 июня мужчина незаконно проник в чужое жилье.

Здесь стоит добавить, что с 3 по 10 июня он уже содержался под стражей, был приговорен, но отпустили, и практически на следующий день ввязался в огнестрельные дела. А теперь получил новый срок - 16 лет колонии строгого режима.

Эту цифру уинская Фемида вывела с учетом предыдущих судимостей и неотбытых частей наказаний рецидивиста. Защитник же его обратился в региональный суд с жалобой, где просил переквалифицировать ряд деяний на менее тяжкие.

Но единственное послабление, которое дала апелляционная инстанция, - зачли явку с повинной, что, между тем, уменьшило наказание на год и два месяца - до 14 лет 10 месяцев колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей.