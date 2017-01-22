Студентка юрфака попалась на краже элитной выпивки - абсента и рома

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Воскресенье 22 января 2017 года
Юридический факультет Пермского филиала Санкт-Петербурского института внешнеэкономических связей, экономики и права снова выступил в роли поставщика подсудимых для прикамского правосудия.
Как выяснила «Звезда», на сей раз дело касалось попытки выноса из магазина двух поллитровок элитной выпивки - 70-градусного абсента Green illusion за 600 рублей и 500-рублевого рома Bacardi Gold в 40 оборотов.
И полынную настойку, и золотой напиток общей стоимостью 1104 руб. 98 коп. незамужняя студентка означенного вуза положила в сумку, прошла с краденым мимо кассы и была перехвачена охраной уже на выходе из торговой точки.
Дело девицы слушалось в декабре 2016 года в одном из судебных участков Мотовилихи - в особом порядке без исследования доказательств. Соответственно, наказание не превысило двух третей от максимальной санкции.
В результате, за неудавшуюся попытку кражи студентку приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, после чего, вполне очевидно, с юридического факультета ее отчислили. Напомним, ранее вуз фигурировал в деле о мздоимстве.Читайте также >>>
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