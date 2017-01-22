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Пермская краевая газета

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Виновнику ДТП присудили 4 года и 5 млн - по миллиону членам семьи погибшего

15:27  22.01.17 ДТП

Жалобу гражданина, осужденного Ильинским районным судом за ДТП со смертельным исходом, рассматривал в конце 2016 года Пермский краевой суд.

Как следует из апелляционного постановления, мужчина не оспаривал вердикт в том, что касается срока: 4 года в колонии-поселении, - и трехлетнего лишения прав вождения, но не соглашался платить 5 млн рублей компенсации ущербы - пяти родственникам погибшего по миллиону.

В обоснование своих доводов осужденный привел, например, размер своей заработной платы - 30 тысяч рублей в месяц, и кредитных обязательств - 15 тысяч в месяц, а также отсутствие работы у жены. Между тем, по его данным, признанные потерпевшими по делу лица - не бедны.

Так, сестра погибшего в помощи брата не нуждалась, а наоборот - сама подарила ему автомобиль, на котором он разбился. Дети же также с отцом и на его средства не жили, поскольку выросли, совместного хозяйства с ним не вели. Кроме того, потерпевшие получат страховку.

Но убедить апелляционную инстанцию осужденному и его защитнику не удалось: в удовлетворении жалобы отказано, и отец, вдова, сестра, сын и дочь убитого в ДТП человека теперь каждый ждет по миллиону рублей. И имущество осужденного, скорее всего, опишут приставы.

Авария случилась 10 апреля 2016-го: у деревни Ерши на трассе Сретенское-Рождественское 29-летний пьяный житель Березников, управлявший Ford Focus, на встречной полосе протаранил Chevrolet Niva 56-летнего ильинца. Мужчина в «Ниве» от ранений скончался на месте.

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