Грабитель стал мошенником и надувал пермских простаков через «Авито»

28 декабря 2016-го в Дзержинском районе Перми судили за мошенничество мужчину, до этого дважды отбывавшего наказание за грабеж. Но стоит отметить, что переквалификация у урки вполне получилась, а попался он чисто из-за собственной наглости.

Все будущие потерпевшие были посетителями сайта «Авито.ру», и сначала злоумышленник нашел там объявление, где предлагалась в аренду игровая приставка Sony Playstation 4. Позвонил, и о чудо! - арендодатель сам привез электронную приспособу по названному адресу, сам ее установил, взял плату за месяц и уехал.

Как только закрылась дверь, арендатор «Плейстейшн» снова обратился к ресурсу «Авито.ру» и теперь отыскал там желающего игровую приставку купить. А вскоре совершил товарно-денежный обмен с молодым человеком, который выложил за вещь 30 тысяч целковых, естественно, ничего не зная о ее криминальной истории.

Но экс-грабитель не бросился немедля проедать-пропивать преступно нажитое. Нет, он вложил часть денег в дело - приобрел сувенирные билеты банка приколов, имитирующие купюры достоинством 5000 рублей. И затем, снова отмониторив интернет-предложения, созвонился с гражданкой, продававшей телефон iPhone 5s.

Встречались на улице, вечером, в 19:20, женщина получила две красивые бумажки, думая, что это 10 тысяч российских рублей, а аферист - аппарат с надкушенным яблоком на логотипе. Правда, дама не разглядела, что банкноты липовые, зато запомнила приметы обманувшего ее покупателя. Так что вскоре его задержали.

Остается добавить, что рассматривавший дело мировой судья, очевидно, получил удовольствие от чтения материалов, описывавших оба мошенничества, и именно поэтому наказал рецидивиста не сильно. По 10 месяцев лишения свободы за каждый эпизод, и после суммирования получилось 1 год и 2 месяца, но - условно.