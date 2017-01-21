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Пермская краевая газета

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Бутылка пива обошлась жительнице Краснокамска в 50 тысяч рублей

13:12  21.01.17 Правопорядок

50 тысяч рублей предстоит выплатить в рассрочку в течение 20 месяцев жительнице города Краснокамск Пермского края, оштрафованной судом за нарушения, допущенные на ее рабочем месте.

В прошлом году гражданка, трудившаяся кассиром-операционистом продовольственного магазина, допустила промашку и продала 0,48 литра хмельного напитка несовершеннолетнему покупателю. За что и наказана 28 декабря 2016-го.

При этом мировой судья учел, что ранее женщина уже попадалась на аналогичном деянии, и за тот эпизод биографии ей также был выписан штраф - в 15 тысяч рублей, который она до сих пор не погасила.

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