Бутылка пива обошлась жительнице Краснокамска в 50 тысяч рублей

50 тысяч рублей предстоит выплатить в рассрочку в течение 20 месяцев жительнице города Краснокамск Пермского края, оштрафованной судом за нарушения, допущенные на ее рабочем месте.

В прошлом году гражданка, трудившаяся кассиром-операционистом продовольственного магазина, допустила промашку и продала 0,48 литра хмельного напитка несовершеннолетнему покупателю. За что и наказана 28 декабря 2016-го.

При этом мировой судья учел, что ранее женщина уже попадалась на аналогичном деянии, и за тот эпизод биографии ей также был выписан штраф - в 15 тысяч рублей, который она до сих пор не погасила.