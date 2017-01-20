На пермском оборонном заводе предотвратили хищение

Изолировщик пермского оборонного предприятия, расположенного по юридическому адресу: ул. Новозвягинская, 57, - покидал завод утром после ночной смены и был задержан на проходной с рулоном пленки Ф-4 ЭО в/с 0,05х50 мм.

Похищенное лежало в пакет с личными вещами вора, и внятно объяснить, почему казенное имущество находится не в цехе, а в кульке. Позже охрана установила, что мужчина стащил пленку со стеллажа, где мотков было много.

И несмотря на то, что Ф-4 ЭО ничто иное как обычная фторопластовая изолента в рулоне стоимостью немногим более трех тысяч рублей, дело несуна дошло до суда, и в декабре 2016 года по нему был вынесен приговор.

Изолировать от общества изолировщика не стали, но и прощать в связи с раскаянием остереглись. Поэтому суд над злоумышленником состоялся, и мужчину наказали обязательными работами на срок полтора месяца.