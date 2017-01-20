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Пермская краевая газета

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Кадровичку ГУФСИН подозревают в присвоении миллиона

17:47  20.01.17 Коррупция

В присвоении денежных средств в сумме не менее миллиона рублей, предназначенных на физкультурные цели, подозревается 37-летняя инспектор отделения профподготовки отдела кадров и работы с личным составом ГУФСИН по Пермскому краю.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, деяние было выявлено службой собственной безопасности пенитенциарного ведомства. Предполагается, что деньги пропали в январе 2017 года, то есть в текущем месяце.

Женщина задержана, ей предъявлено предварительное обвинение в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения. Сама подозреваемая участие в афере признает не в полной мере, но часть похищенных денег уже вернула.

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