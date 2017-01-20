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Пермская краевая газета

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Пьяный тракторист в силосной яме наехал гусеницей на голову человека

13:57  20.01.17 Ну и ну!

Дело о травмировании человека в силосной яме при наезде трактора слушалось в декабре 2016 года в селе Березовка, райцентре Пермского края, - в местном участке Кунгурского судебного района.

Как следует из материалов процесса, пьяный механизатор в порыве трудоголизма решил самовольно произвести трамбовку зеленой массы на тракторе ДТ-75 и задавил односельчанина. Причиненный в результате вред здоровью даже цитировать жутко, но тем не менее.

«Открытая черепно-мозговая травма: оскольчатый вдавленный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга тяжёлой степени, эпидуральная гематома слева, внутримозговая гематома в левой лобной доле, субарахноидальное кровоизлияние, рваные раны волосистой части головы». Плюс «закрытый линейный перелом левой малоберцовой кости, без смещения», а также «множественные ссадины шеи, туловища, конечностей»

Судя по всему, потерпевший в травяной массе лежал, не исключено, что тоже был нетрезв, но в приговоре это не отмечено. Хотя, если разобраться, нет другого объяснения тому, что наказали обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности лишь обязательными работами сроком на 350 часов.

Фото Романа Садовского

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