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Пермская краевая газета

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«А ну-ка убери свою цистерну, а ну-ка убери...» - пьяный водитель в лесу напал на нефтяника

12:54  20.01.17 Ну и ну!

Дело по обвинению ранее не имевшего проблем с законом 31-летнего отца двух детей слушалось в декабре 2016 года в одном из судебных участков Бардымского района. Как следует из опубликованных материалов уголовного процесса, мужчина обвинялся в нанесении побоев сотруднику местного цеха добычи нефти и газа.

Вечером 24 августа он ехал на своей машине ВАЗ-2107 по лесной дороге в направлении деревни Константиновка - вместе с супругой и еще двумя пассажирами. Но путь компании неожиданно оказался прегражден парой цистерн с технической жидкостью, которые подрядная организация выставила для использования при ремонте скважины.

Препятствие привело водителя «семерки» в возбужденное состояние, и он решил заставить нефтяников очистить проезд. Тем более что, как значится в деле, находился в нетрезвом виде, а стало быть, возможности свои оценивал неадекватно. В общем, он зашел в балок ремонтников и потребовал от встреченного внутри мастера убрать бочки.

Для продолжения переговоров оба мужчины покинули помещение, но на улице скандалист распустил уже не только язык, а и руки. В частности, ударил оппонента по лицу. На этом, собственно, все и кончилось, - от дальнейших действий нападавшего удержали его спутники, но до суда инцидент дошел.

Правда, дело мировой судья почему-то попросту прекратил. Официально причиной тому послужили отсутствие вреда здоровью у потерпевшего, который вдобавок забрал назад иск с требованием компенсации ущерба в 10 тысяч рублей, и деятельное раскаяние обвиняемого - и даже явка с повинной.

Единственное, что вообще не нашло отражения в вердикте, это состояние водителя, который, как уже было сказано, управлял транспортным средством в пьяном виде. Обратит ли на это внимание прокуратура, покажет время.

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