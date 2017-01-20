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Пермская краевая газета

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Карагайца, зарезавшего двухлетнюю дочь, ждет пожизненное заключение

11:47  20.01.17 Криминал

Сотрудники Верещагинского следственного отдела передали в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Карагая, 21 мая 2016 года зарезавшего свою дочь 2014 года рождения.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в столичном институте имени Сербского, молодой человек признан вменяемым, так что лечебница для умалишенных ему не грозит.

Напомним, в роковой день мать девочки, ранее разошедшаяся с ее отцом, но сохранившая дружеские отношения, привела ребенка к нему и попросила посидеть с дочкой до вечера. Но вернулась экс-супруга за малышкой уже не одна, а с новым кавалером.

Увидев это, карагаец заперся в доме и пообещал убить общее дитя, если женщина не вернется к нему. Та бросилась за помощью людей, но когда сбежался народ, оказалось, что ребенок уже при смерти со страшной раной, а мужчина исчез.

Спустя некоторое время его нашли у пруд истекающим кровью, причем ножом, как выяснилось, он бил себя сам. Но попытка лишить себя жизни была предотвращена врачами. Тенперь за убийство малолетней его ждет, скорее всего, пожизненное заключение.

Фото «Комсомольская правда - Пермь»

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