Карагайца, зарезавшего двухлетнюю дочь, ждет пожизненное заключение

Сотрудники Верещагинского следственного отдела передали в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Карагая, 21 мая 2016 года зарезавшего свою дочь 2014 года рождения.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в столичном институте имени Сербского, молодой человек признан вменяемым, так что лечебница для умалишенных ему не грозит.

Напомним, в роковой день мать девочки, ранее разошедшаяся с ее отцом, но сохранившая дружеские отношения, привела ребенка к нему и попросила посидеть с дочкой до вечера. Но вернулась экс-супруга за малышкой уже не одна, а с новым кавалером.

Увидев это, карагаец заперся в доме и пообещал убить общее дитя, если женщина не вернется к нему. Та бросилась за помощью людей, но когда сбежался народ, оказалось, что ребенок уже при смерти со страшной раной, а мужчина исчез.

Спустя некоторое время его нашли у пруд истекающим кровью, причем ножом, как выяснилось, он бил себя сам. Но попытка лишить себя жизни была предотвращена врачами. Тенперь за убийство малолетней его ждет, скорее всего, пожизненное заключение.