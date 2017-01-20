Оса отбилась от опасной свалки - власти взялись за Чернушку

В администрации Чернушинского района состоялись общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду площадки «Южная».

Её планируют построить на территории Бродовского сельского поселения с помощью предприятия «Промэкология» для переработки отходов III–IV классов опасности.

Внимание к вопросу оказалось достаточно высоким: в мероприятии приняли участие 97 жителей муниципалитета. Слушания прошли в атмосфере делового диалога.

Активисты озвучили свои предположения о возможных рисках для экологии и предоставили 43 подписных листа с 374 подписями против инициативы строительства полигона. «Однако непосредственно по теме слушаний замечаний и предложений от жителей района не последовало», – сообщается на официальном сайте Чернушинского муниципального района.

Но чиновники не рассказали главное: слушания длились больше часа. В ходе мероприятия были озвучены мнения представителей органов местного само­управления и общественности – мнения в первую очередь негативные.

«В ряде информационных источников сообщалось, что присутствующим не удалось аргументированно возразить представителям компании ООО «НПП «Промэкология», а непосредственно по теме слушаний замечаний и предложений от жителей района не последовало, – сообщает на своей странице «ВКонтакте» Алексей Елисеев, уроженец города Чернушки, член молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края. – Объективно ли это? Разумеется, нет! Немало аргументированных замечаний и предложений было высказано относительно предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)».

В ходе слушаний Алексей Елисеев внёс предложение приобщить к протоколу 43 подписных листа с подписями против строительства площадки «Южная».

«Протокол общественных слушаний на сегодняшний момент – единственный документ, который поступит с материалами на государственную экологическую экспертизу, – пишет на своей странице Алексей. – Это документ, который должен объективно отражать позицию населения и все замечания, которые поступили по материалам оценки. Однако и тут всё было не просто. Протокол, подготовленный представителями «Промэкологии», не был объективным: часть высказанных мнений из него были исключены полностью, сокращены или изменены. Поэтому редактирование и согласование протокола закончилось уже в седьмом часу вечера. Подписывать его раньше оставшиеся участники отказались».

По словам активиста, в представленных для обсуждения материалах банально отсутствовал документ о праве собственности компании на земельный участок. Выбор альтернативных участков он считает фикцией, так как они напрямую примыкают к деревне Каменные Ключи, что заведомо исключает размещение на них объекта.

«Высказано предложение о проведении исследований воздействия не только на деревню Степановку (расположена за Осиновой горой), но и на населённые пункты Чернушинского района в пойме реки Стреж, – пишет Алексей. – Несмотря на формальную географическую близость деревни Степановки к месту размещения объекта, воздействие на населённые пунк­ты нашего района может быть сильнее в силу рельефа, розы ветров и расположения водных объектов».

В настоящее время чернушане собирают подписи против строительства объекта по обезвреживанию промышленных отходов. Как и в Осинском районе, в Чернушке небезопасный объект собираются строить на землях сельхозназначения.

Мария КИРЬЯНОВА