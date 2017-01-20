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Пермская краевая газета

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Евгений Плотников: Скупой платит дважды

23:20  19.01.17 Политика

Состоялось очередное пленарное заседание краевого Законодательного собрания, на котором было рассмотрено рекордно низкое число вопросов – всего двадцать шесть.

Повестка была исчерпана за максимально сжатый срок, полностью освободив парламентариев от работы уже к обеденному перерыву. Но народные избранники могли завершить свой пленарный день ещё раньше, если бы не два больших доклада – отчёт о работе молодёжного парламента и правительственный час с темой помощи государства обманутым дольщикам.

К слову, на содержательном безрыбье обсуждение проблем обманутых дольщиков стало едва ли не хитом.

Докладчиком по вопросу «О реализации мероприятий по решению вопросов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» значился и. о. министра строительства и ЖКХ Александр Бондаренко.

В недалёком прошлом Александр Владимирович возглавлял Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию, для которого тема обманутых дольщиков является где-то профильной. В своём докладе он пояснил, что всего в крае 15 проблемных объектов, где под угрозой неисполнения 1788 договоров долевого участия в строительстве.

Двенадцать из них находятся в Перми, два – в Пермском районе и один – в Звёздном. При этом самым старым объектом является дом по Островского, 30, который строится с 2002 года. А новый объект – это Первый Пермский микрорайон в посёлке Лобаново, который попал в проблемный список в конце прошлого года.

Понятно, что мер для решения проблем обманутых дольщиков не так много. И те, кто ещё вчера выбрал из-за своей скупости неизвестного застройщика с неадекватно низкой ценой нового жилья и потерял всё, сегодня готовы только к одному варианту.

Чтобы кто-то построил-таки для них многоквартирный дом и предоставил им обещанное жильё. Потому что ни один скупой не хочет платить дважды. Но государство в лице краевого министерства строительства использует три варианта.

Либо принуждает достроить дом действующего застройщика, либо ищет для недостроя нового инвестора и заинтересовывает его достроить проблемный дом, либо способствует банкротству застройщика и передаче недостроенного дома дольщикам в организованный ЖСК, который и будет достраивать этот дом.

Как пояснил Александр Бондаренко, сегодня пять объектов достраиваются застройщиками самостоятельно. На остальных применяются другие схемы. И кстати, самой рабочей является та, где дольщики организуют ЖСК и всё же доплачивают за завершение работ.

Однако потом им предстоит пройти ещё множество испытаний, связанных с отсутствием документации на некоторые виды работ и проведением по ним разного рода экспертиз, пережить отказ мэрии на ввод дома в эксплуатацию и поход в суд с оспариванием такого решения. Есть дольщики, которые не хотят идти по этому пути и ждут от государства манны небесной.

А есть те, кто идёт и делает, как это сделали жители по Осинской, 8. Но есть, конечно, самый подходящий путь: не испытывать судьбу и приобретать своё будущее жильё у застройщиков с репутацией. Их немного, и они хорошо известны.

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