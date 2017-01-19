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Пермская краевая газета

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При мототаране трактора пострадала дама в коляске: лихачу - 10 месяцев, раненой - 150 тысяч

20:06  19.01.17 ДТП

Дело о столкновении мотоцикла «Урал» и трактора МТЗ-82 слушалось в суде Октябрьского района Пермского края.

Как следует из материалов уголовного процесса, управлявший двухколесным транспортным средством с коляской мужчина на скорости около 60 км в час решил обогнать сельхозмашину минского производства, но допустил опасное сближение, и коляска с пассажиркой протаранила трактор.

В результате, женщина получила многочисленные повреждения и переломы костей таза, крестца, локтя и бедра, а также травматический шок. После излечения потерпевшая решила взыскать с виновника ДТП компенсацию ущерба в размере 200 тысяч рублей.

Но, изучив все обстоятельства случившегося и изложенные в гражданском иске требования, судья постановил, что достойной суммой для возмещения вреда будет 150 тысяч, а наказание для лихача назначил в виде 10 месяцев ограничения свободы.

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