Мягкий приговор за побои не прошел: исправработы заменили на строгий режим

Слишком мягким сочли в Чайковской прокуратуре Пермского края приговор, вынесенный в одном из судебных участков райцентра мужчине, избившему сожительницу.

Как следует из материалов рассмотрения апелляции, не так давно освободившийся из мест лишения свободы гражданин, будучи нетрезвым, нанес женщине, с которой вел общее хозяйство, несколько ударов по лицу и толкнул, отчего та упала и ударилась затылком об стену.

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Мировой судья, рассмотрев дело, назначил «семейному боксеру» наказание в виде года исправительных работ с ежемесячным удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства. Но прокуратура города обжаловала вердикт, настаивая на более строгой санкции.

И суд Чайковского в конце декабря 2016 года это требование удовлетворил, несмотря на просьбу потерпевшей отпустить мужчину на волю в связи с их примирением. Год колонии строгого режима - таков новый приговор, по которому осужденный уже отправился в ИК ГУФСИН.