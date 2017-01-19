Теневое: подозревается в мошенничестве фирма, аффилированная еще одному пермскому министру

Кунгурская прокуратура считает, что ЗАО «Блок плюс» причинило бюджету Пермского края ущерб более 200 тысяч рублей, получив 1,2 млн рублей на устройство теневых навесов на территории детского сада №6 и не закончив работы до сих пор, несмотря на то, что срок выполнения подряда истек.

Меж тем, согласно открытым источникам, финансовым директором компании трудится депутат гордумы Светлана Кокшарова, супруга министра территориального развития региона (ныне - в статусе и.о.) Романа Кокшарова, ранее руководившего ЗАО«Блок», чьей «дочкой» и является «Блок плюс».

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе прикамской прокуратуры, средства на четыре навеса были выделены муниципальному автономному дошкольному образовательной учреждению «Детский сад №6» в рамках реализации краевой программы «Региональная политика и развитие территории».

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество группы лиц по предварительному сговору.