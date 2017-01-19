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Пермская краевая газета

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Обезлыжили: чусовлянин и вся сборная выступили в Америке на травмоопасных суррогатах

15:46  19.01.17 Спорт

Неприятный инцидент произошел с мужской сборной России по самому зрелищному виду фристайла - могулу - на первом этапе Кубка мира в американском Лэйк-Плэсиде.

Буквально накануне старта вся российская команда, в которой Пермский край представлял чусовлянин Андрей Махнев, лишилась… лыж. Из канадской Кэлоуны, где проходили тренировочные сборы, спортсмены вылетели на маленьком чартерном самолете, а инвентарь было решено отправить с помощью другой транспортной компании, которая по каким-то причинам не смогла доставить лыжи вовремя.

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Увы, за короткий срок найти лыжи необходимого качества нашим сервисменам не удалось, поэтому могулистам пришлось выступать на низкосортных и непривычных лыжах, рискуя получить травмы. Естественно, это сразу отразилось на результатах. Лучшим из россиян стал москвич Егор Ануфриев, занявший 27 место, а Андрей Махнев был лишь 40-м.

Вдобавок не самым лучшим образом на моральном духе наших могулистов сказалось отсутствие капитана сборной России пермяка Александра Смышляева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в конце прошлого года перенес операцию на крестообразных связках колена, поэтому, к сожалению, лидер отечественного фристайла будет вынужден полностью пропустить весь сезон 2016-2017.

Максим ШАРДАКОВ

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