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Пермская краевая газета

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Татьяна Иванова: два золота и бронза в копилку сборной, показавшей лучший результат в своей истории

15:38  19.01.17 Спорт

Две золотые и одну бронзовую награду принесла в копилку сборной России спортсменка из Чусового Татьяна Иванова на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

В одиночных состязаниях пермская саночница стала третьей, совсем немного уступив по сумме двух попыток опытным немкам Гейзенбергер и Хюфнер. Но на следующий день в спринтерской гонке Татьяна вихрем промчалась по трассе и завоевала «золото», значительно опередив своих конкуренток.

Вторую награду высшей пробы Иванова заработала в командных соревнованиях. Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и пары Владислав Южаков/Юрий Прохоров была сильнее коллективов из Германии и Латвии.

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Главный тренер национальной сборной наш земляк Альберт Демченко отметил, что российская команда показала лучший результат за всю историю своего участия в мировом кубке, но не собирается почивать на лаврах.

Ведь главный старт сезона у саночников - это чемпионат мира в Австрии, который состоится 27-29 января. Пермский край, кроме Татьяны Ивановой и Владислава Южакова, на мировом форуме представит также Екатерина Катникова.

Максим ШАРДАКОВ

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