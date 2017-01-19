Первые в истории российские соревнования выиграла пермская спортсменка

Спортсменка из Кудымкара Стефания Надымова стала победительницей первого в истории этапа Кубка России по лыжному двоеборью среди женщин.

Подопечная известного пермского двоеборца Дениса Тишагина вписала свое имя в историю спорта, выиграв первый этап кубка страны в Нижнем Тагиле. Стефания Надымова была лучшей в прыжках со 109-метрового трамплина и 5-километровой лыжной гонке.

Кстати, до недавнего времени лыжное двоеборье оставалось единственным зимним видом спорта в программах Олимпиады, чемпионата и кубка мира, где не было женской разновидности. Но теперь досадная несправедливость устранена, последний олимпийский бастион пал перед прекрасной половиной человечества: возможно, уже на зимней Олимпиаде-2022 Стефания Надымова сможет побороться за медали в лыжном двоеборье.

Читайте также: Ярмарка шуб и изделий из меха в цирке Перми - сюда стоит заехать!

Примечательно, что спортивную карьеру Стефания начинала как… горнолыжница. Высоких результатов она не добивалась, поэтому семь лет назад решила сменить амплуа, став «летающей лыжницей». Тут уж Надымова точно не прогадала: девушка быстро прогрессировала и вскоре вошла в состав юниорской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.

И на ближайшую Олимпиаду-2018 в Корее тренеры рассчитывают на нашу спортсменку именно в «чистых» прыжках - на днях национальный олимпийский комитет официально назвал Стефанию Надымову кандидатом в главную команду страны.

Максим ШАРДАКОВ