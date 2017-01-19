«Молотобойцы» получили шайбу в пустые ворота, но обещают реабилитироваться

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» на домашнем льду в упорнейшем поединке уступил одному из лидеров ВХЛ питерскому «СКА-Нева» и прервал свою результативную серию, длившуюся девять матчей подряд.

Однако язык не повернется упрекнуть пермских хоккеистов. Ведь им противостоял серьезный соперник, фарм-клуб одного из флагманов российского хоккея – СКА из Санкт-Петербурга. Причем «СКА-Нева» вовсе не место ссылки для нерадивых или бесперспективных игроков, а настоящая кузница кадров, возглавляемая титулованным наставником Петром Воробьевым, выпестовавшим массу талантливых хоккеистов, среди которых, к примеру, яркие звезды Алексей Яшин и Александр Семин.

Первый период прошел в разведке боем. Чувствовалось, что оппоненты немного побаиваются друг друга: «молотобойцы» держали в памяти поражение от армейцев в первом круге, а гости из северной столицы откровенно опасались острых контратак пермяков. Все самое интересное случилось во втором отрезке матча.

Счет открыли хозяева: Анатолий Раенко успешно сыграл на перехвате и выдал отменный пас Марату Зарипову, который мощным броском с пяти метров расстрелял ворота питерцев. Однако гости меньше чем через минуту отыгрались: форвард с непроизносимой фамилией Алтыбармакян удачно откликнулся на передачу партнера из-за ворот. А еще через две минуты мощный щелчок Карлина застиг врасплох в целом удачно действовавшего весь поединок голкипера «молотобойцев» Юрия Петрова - 1:2.

В конце периода подопечные Сергея Вострикова сравняли счет - шайба после кистевого броска Максима Салахова нашла прореху между щитков вратаря гостей. Но вскоре после этого наши заработали необязательное удаление и были быстро наказаны голом «в раздевалку» на последней минуте периода.

В третьем периоде пермяки, подгоняемые призывами с трибун, предприняли отчаянный штурм ворот соперника и были гораздо ближе к тому, чтобы уйти от поражения, но, увы… На исходе встречи, заменив вратаря на шестого полевого игрока, наши хоккеисты допустили досадную потерю в атаке и получили шайбу в пустые ворота.

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Итоговый счет - 2:4. Жаль, что не удалось сделать подарок главному тренеру Сергею Леонтьевичу Вострикову, которому накануне встречи исполнилось 53 года. Но эту оплошность еще можно исправить: впереди у «Молота-Прикамье» три домашних поединка подряд, в которых у пермского коллектива есть все шансы реабилитироваться за обидное поражение.

Максим ШАРДАКОВ

Фото Владимира БИКМАЕВА

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