Разбили в пух и прах всех модных конкурентов - закамские дети получили международный Гран-при

Пермские девчонки из театра моды «Дива» перещеголяли представительниц Италии, Израиля, Германии, Болгарии и Казахстана и получили Гран-при на международном конкурсе «Надежды Европы» в Сочи.

Коллектив из пермского ДК им Кирова покорил требовательное жюри, в состав которого вошли представители индустрии моды и красоты как из нашей страны, так и из Италии, Казахстана и США. Это не первая победа закамских ребят: «Дива» под руководством Людмилы Работановой входит в пятёрку лучших театров моды России по рейтингу Ассоциации «Золотая игла», почётным президентом которой является Вячеслав Зайцев.

На конкурс театр поехал в полной боевой готовности: 24 девочки и два мальчика, шесть коллекций. Младшая возрастная группа демонстрировала «Белые кораблики», выполненные в стиле «архитектоника». А также коллекцию «Время чудес», где на костюмах светятся настоящие гирлянды, а по сцене ходят ёлки, приглашая на бал принца и принцессу.

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Смешанная возрастная группа показала целую сказку, как бабки-ёжки завораживают единственного богатыря из «Модного приворота». И удивляла стилизованными костюмами коллекции «Русский стиль», которые сделаны из старых джинсовых вещей. Наконец старшие ребята рассказали об уникальном пермском зверином стиле в коллекции «Эхо Пармы».

А показ коллекции «Подари мне крылья» передал зрителям и жюри ощущение полёта птицы. Представитель жюри из Италии был очень удивлен, ведь полагал, что Парма – регион в Италии. И был рад знакомству с уральской Пармой.



Все костюмы дети создавали самостоятельно - под руководством Людмилы Работановой и Анастасии Белобородовой. Собрать каждую коллекцию в единый музыкально- хореографический образ помогали педагоги Анна Костенко и Елена Валиева.



За высшую победу в международном конкурсе «Надежды Европы» пермяки получили Кубок, диплом и овации зрителей. правда, увы, известен театр моды «Дива» больше в столице и за рубежом, чем в родном городе.

Екатерина БУЛЕКОВА