За пьяную езду березниковец наказан полутора годами колонии строгого режима и 3-летним лишением прав

Многосуточные административные аресты за управление машиной в нетрезвом состоянии вообще не вразумили жителя Березников - он продолжал садиться за руль пьяным.

Как следует из материалов уголовного процесса, завершенного в декабре 2016-го, отсидев в феврале в изоляторе временного содержания достаточно длительный срок, этот гражданин уже 27 февраля попался сотрудникам ГИБДД снова и по-прежнему с заметной долей алкоголя в организме.

Соответственно, теперь было возбуждено уголовное дело, которое в рабочем порядке двигалось к рассмотрению в суде, но 17 июня случился второй рецидив. Патруль госавтоинспекции снова задержал березниковца за пьяную езду, и в результате, в декабре мужчину в очередной раз закрыли в камере.

Наконец 21-го числа, за 10 дней до Нового года, верхнекамская Фемида приняла решение больше не потакать нарушителю, осудив его по двум деяниям на полтора года колонии строгого режима суммарно. Кроме того злоумышленник на три года останется без водительских прав.