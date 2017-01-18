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Пермская краевая газета

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Среда 18 января 2017 года

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Адищево: при взрыве газа ранен монтажник

19:12  18.01.17 Происшествия

Монтажник подрядной организации пострадал 17 января 2017 года возле деревни Адищево на правобережье Чусовой.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, мужчина был госпитализирован в Добрянскую районную больницу. У пострадавшего - ранения груди и термические травмы.

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По предварительным данным, во время проведения работ на трубопроводе «Каменный лог - Пермь» произошел взрыв газа, а человек находился в его эпицентре.

При этом официальные источники предпочитают говорить о микровзрыве, вызванным мгновенным расширением опасного вещества. Тем не менее, наличие ожогов свидетельствует, что масштабы случившегося были не столь уж и микро.

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