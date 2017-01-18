Ярмарка шуб и изделий из меха в цирке Перми - сюда стоит заехать!

РАЗНОЦВЕТНЫЕ МЕХА на Новоторжской ярмарке в Пермском цирке до 22 января 2017!

Новоторжская ярмарка «За шубой!» до 22 января 2017 в Пермском цирке предлагает жакеты, полупальто и элегантные пальто из мутона, нутрии, лисицы, куницы, каракуля и норки.

Натуральный природный цвет или современное крашение? Что более предпочтительно в натуральной шубе? Этот вопрос чаще всего задают нам покупатели, которым понравилась шуба, выполненная из крашенного меха.

Для многих из них очевидно, что натуральный природный цвет - это большая ценность, это всегда модно и красиво. А вот как относиться к крашеной шубе? Давайте разберемся.

Цена, например, на норковую шубу натурального природного цвета всегда будет выше. Посудите сами, для того, чтобы подобрать одинаковые по цвету и волосу шкуры наборщику меха придется отсортировать более 500 шкурок. Это большая кропотливая работа.

Крашение позволяет быстро придать целостность меховому полотну, достичь невероятных расцветок, имитировать окрас экзотических животных, например, леопарда.

Вот что пишет в статье «Химический дизайн меха» Анна Чешкова, доктор технических наук, профессор кафедры Химической технологии волокнистых материалов ФГБОУ ВПО Ивановского государственного химико-технологического университета, член экспертного жюри Международных конкурсов «Меховая промышленная мода»:

- В конце 90-х мех приобретает новый облик — его начали красить в разнообразные фантазийные цвета. Крашеный мех в последние годы завоевал уже половину мирового рынка и на этом не останавливается. Применявшееся в прошлом для скрытия пороков узорное крашение сегодня призвано создавать новые расцветки под стиль и ритм жизни урбанистического города.

Вывод очевиден: смело выбирайте на Новоторжской ярмарке тот цвет мехового изделия, который вас украшает.

Где купить цветную шубу: Новоторжская ярмарка «За шубой!», Цирк, Пермь, Уральская, 112.

Интернет-магазин: www.shubu.ru

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Добро пожаловать за шубой!

До 22 января 2017, с 10:00 до 20:00

Цирк,

Пермь, Уральская, 112.

*Кредит. ООО “РусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013, ООО “ХКФ Банк”, лиц. ЦБ РФ №316 от31.03.2003

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