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Пермская краевая газета

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Колбасу в Кунгуре воровали экскаватором

15:37  18.01.17 Криминал

По полтора года исправительных работ каждому - таков был вердикт Кунгурского городского суда по делу двоих расхитителей, летом 2016 года совершивших кражу продукции с местного мясокомбината.

Преступление было совершено в начале июля - группой лиц по предварительному сговору, рассказали «Звезде» в горпрокуратуре. Один из воров упаковал колбасные изделия в мешки и металлические емкости, завалил их производственным мусором, а второй, управляя экскаватором, подобрал краденное ковшом машины и выгрузил вместе с отходами в самосвал, отправлявшийся на свалку.

Именно на свалке злоумышленники и нашли позже свою добычу. Но попались. Совершенно очевидно, что это была еще отработка преступной схемы, поскольку по факту украли колбасные расхитители не так уж много: 48,1 кг изделий на сумму 17 тысяч 875 рублей 25 копеек. А вот если бы операция по экспроприации удалась - тогда стащили бы, вероятно, гораздо больше.

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