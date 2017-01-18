Тройное ДТП устроил в центре Москвы пермяк, угнавший «Соболь» и мчавший от погони (видео)

Свидетелями полицейской погони стали вчерашним вечером московские автомобилисты, а трое из них оказались в статусе пострадавших от аварий, ею вызванных.

Как 18 января рассказали «Звезде» в пресс-службе УГИБДД столичного ГУ МВД РФ, сотрудники 6-го спецбатальона ДПС вели по Садовому кольцу преследование не остановившегося по требованию правоохранителей микроавтобуса ГАЗ-2217. Но на Садовой-Спасской «Соболь» сначала врезался в одну попавшуюся на пути машину, затем протаранил еще две и остановился.

Догонявшие его автопатрули сразу же оказались на месте последнего столкновения, а инспекторам пришлось извлекать из «Соболя» двоих молодых нарушителей. Впрочем, вскоре выяснилось, что они - еще и угонщики: 24-летний представитель доблестного Пермского края и 18-летний гость с Вологодчины. Между тем, владелец ГАЗ-2217, оказалось, даже не подозревал, что его авто похищено.