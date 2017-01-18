Ревность строгого режима: избил сожительницу - сел на год

Один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - такой приговор был вынесен одному прикамскому ревнивцу.

Как рассказали «Звезде» в прокуратуре Нытвенского района, мужчина, недавно освободившийся из мест заключения условно-досрочно, 4 сентября 2016 года затеял разборки с гражданской женой и припомнил даме её отношения с предыдущим спутником жизни. Слово за слово, и скандал перерос в рукоприкладство.

Бил прикамец капитально и метил все время в одну точку - в левый висок. Именно туда он ударил свою жертву шесть раз: сначала пока та стояла на ногах, а потом - когда упала на пол. При этом женщина сильно стукнулась о деревянное покрытие темечком, а в финале получила от супруга зуботычину, угодившую в нижнюю губу.

Как показывает судебная практика, в Пермском крае подобные уголовные процессы заканчиваются, как правило, примирением сторон, в связи с чем дела обычно закрываются без приговора. Но в данном случае, на скамье подсудимых сидел условно-досрочно освобожденный, избивавший людей и ранее. Это суд и учел.