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Пермская краевая газета

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Среда 18 января 2017 года

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Аптекам придется поделиться

12:47  18.01.17 Здоровье

С 1 марта 2017 года фармацевты будут не вправе скрывать информацию о наличии аналогов лекарства и ценах на них - аптекам придется делиться ею с покупателями.

Речь идет о препаратах с одинаковым международным непатентованным названием. Кроме того, аптекари не смогут отказать покупателям в ознакомлении с сопроводительной документацией на продаваемый товар. Эти правила закреплены в приказе Мин­здрава России от 31 августа 2016 года № 647н1.

Также определено, что лекарства, отпускаемые по рецепту, должны храниться в отдельных закрытых шкафах так, чтобы покупатели не могли брать их самостоятельно. Что же касается нерецептурных препаратов, информация о них может быть размещена на полке в виде постера и иных носителях информации, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор товара. Также в удобном для обозрения месте должен быть помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны-производителя и срока годности.

Еще документом утверждены требования к персоналу и к инфраструктуре аптек. Так, для новых фармацевтических работников обязательным станет прохождение программы адаптации, а также регулярной проверки квалификации, знаний и опыта. Программа адаптации будет обязательно включать в себя вводный инструктаж при приеме на работу, а затем первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте.

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