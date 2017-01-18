100 тысяч рублей штрафа за шестерых мигрантов-квартирантов

Краснокамский городской суд назначил 100 тысяч рублей штрафа молодому человеку, который незаконно регистрировал на своей жилплощади мигрантов.

Следствие установило, что еще летом прошлого года молодой человек за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет шести иностранных граждан в собственном доме. В действительности же граждане в этом жилом помещении не появлялись.

26-летний парень объяснил суду мотивы своего преступления: он решился на него, так как не имел постоянной работы и нуждался в деньгах. В результате, получилось как раз наоборот. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Анастасия ФАДЕЕВА