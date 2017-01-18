В машине из Гремячинска погибла 57-летняя женщина

Стали известны подробности столкновения машин на трассе Кунгур-Соликамск, произошедшего 17 января 2017 года и унесшего человеческую жизнь.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП спровоцировал 52-летний житель Гремячинска, находившийся за рулем отечественного внедорожника Chevrolet Niva. В половине четвертого часа дня на 133 км дороги он не справился с управлением и допустил выезд на чужую полосу, где врезался во встречную «ГАЗель».

При этом погибла пассажирка ВАЗ-212300, женщина 1960 года рождения, а водитель «Нивы» госпитализирован с травмами головы. Шоферу фургона повезло больше - автомобилист отделался ушибом.