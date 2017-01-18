Полуразрушенный жилой дом чуть не взорвался, но от пожара погибла женщина

Утром 17 января 201-го на пульт противопожарной диспетчерской службы города Краснокамск Пермского края поступило сообщение о задымлении в старом деревянном доме барачного типа по улице Новостройки. Дом необычный, наполовину разрушенный. Люди живут только в четырех квартирах из 16-ти. Половина дома разобрана на дрова, поскольку в нем печное отопление. Отключено электричество.

- Сотрудники пожарной службы обнаружили, что горят постельные принадлежности, матрас, подушка и старые ватники, набросанные сверху на кровать, - рассказывает старший дознаватель Александр Лосев. – Рядом с кроватью – однокомфорочная газовая плита, неподалеку- газовый баллон. Огонь не горел, но по шипению было слышно, что газ включен. В квартире было сильное задымление.

Когда пожар был потушен, квартиру проветрили, выяснилось, что в этой же комнате находится тело погибшей пожилой женщины. Как выяснилось из опроса соседей, она появилась сравнительно недавно, в квартире не зарегистрирована. То ли заняла ее самовольно, то ли сняла у кого-то из бывших хозяев.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, нарушение безопасности при эксплуатации бытовых и газовых приборов. Проверка по факту пожара продолжается. В тушении пожара принимали участие 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Анастасия ФАДЕЕВА

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