1 год и 7 месяцев отсидит кунгуряк за тягу к выборам, на которые не пустили

В конце 2016-го в одном из судебных участков Кунгурского района Пермского края слушалось дело жителя Голдыревского сельского поселения, который так хотел проголосовать 18 сентября, что пришлось вмешиваться полиции. Гражданину сие не понравилось, он обматерил даму-капитана и попал под статью 319 УК РФ.

Как следует из материалов процесса, для совершения акта волеизъявления ранее судимый мужчина пришел на выборы в 8 часов утра уже подшофе, поскольку пил перед этим всю ночь. Хотя бюллетень ему сначала не дали не из-за нетрезвого состояния, а из-за отсутствия паспорта, забытого дома.

Но и когда кунгуряк, сходив за документом, принес основную книжицу россиянина, к урнам он все равно не попал, поскольку не имел регистрации по месту жительства. Тогда гражданин подошел к музыкальной установке, врубил ее на полную громкость и стал в нецензурной форме выражать свое мнение относительно ситуации.

Ругался он в полный голос и был услышан, в частности, двумя высокопоставленными дамами: главой поселения и председателем местного избиркома. Последняя и попросила полицейских утихомирить сквернослова - насколько это возможно. Правоохранители же данное пожелание стали выполнять, и случилась стычка.

Все больше распаляясь, мужчина ударил взявшего его за локоть полисмена, опрокинул колонки музыкального центра и в публичной форме использовал обсценную лексику по отношению к полицейскому капитану, между прочим, женщине. И лишь после этого правоохранители применили силовые меры: дебошира скрутили.

Хотя мировой судья наказала его только за мат - за оскорбление представителя власти, назначив 320 часов обязательных работ. Но в Кунгурском городском суде этот же человек проходил по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении полицейского, и получил 1,5 года, так что затем приговоры суммировались.

Итого по совокупности за тягу к выборам кунгуряку предстоит провести в колонии-поселении 1 год и семь месяцев, предварительно добравшись до нее своим ходом.