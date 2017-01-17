Электричка не смогла ехать из-за двух девочек, катавшихся с горки

13 января несколько выбился из графика электропоезд, следовавший из Перми до станции Чусовская по Горнозаводскому направлению Свердловской железной дороги.

Оказалось, в районе Калино на 115 км машинист состава не рискнул продолжать движение, поскольку в опасной близости от путей с горки катались две девочки. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте, после получения сообщения об инциденте, сотрудники транспортной полиции сразу выехали на указанное место.

Дети там, впрочем, уже отсутствовали, но накатанный скат, по которому можно было съехать как на рельсы, так и на проходящую рядом автомобильную трассу, имелся. А спустя четыре дня, 17 января 2017 года, инспектору отдела по делам несовершеннолетних удалось найти и юных нарушительниц - двух калинских школьниц 2005 и 2008 годов рождения.

Как установлено, катание с той импровизированной горки входит в стандартный набор зимнего времяпровождения детей, поэтому соответствующие представления направлены и в среднее учебное заведение, и в муниципальную КДН. С родителями же сорвиголов в юбках правоохранители провели профилактические беседы и выписали протоколы.

Размер административных штрафов, предусматриваемых статьей 5.35 КоАП РФ за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию», определит суд.