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Пермская краевая газета

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Раскрыт рождественский разбой - задержаны трое

17:48  17.01.17 Криминал

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на офис одной организации в Кунгурском районе Пермского края.

Преступление было совершено около полуночи 7 января текущего года. В административное здание общества с ограниченной ответственностью, расположенное в деревне Савлек, ворвались неизвестные в масках и, угрожая сторожу обрезом охотничьего ружья, похитили из бухгалтерии сейф с документами и деньгами в сумме 150 тысяч рублей. После этого злоумышленники завладели автомобилем, принадлежащим компании, и скрылись с места происшествия. Общий причинённый ущерб составил 657 тысяч рублей.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в преступлении задержаны три человека. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время все они заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – «Разбой». Подозреваемые также проверяются полицейскими на причастность к другим преступлениям.

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