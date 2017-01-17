Раскрыт рождественский разбой - задержаны трое

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на офис одной организации в Кунгурском районе Пермского края.

Преступление было совершено около полуночи 7 января текущего года. В административное здание общества с ограниченной ответственностью, расположенное в деревне Савлек, ворвались неизвестные в масках и, угрожая сторожу обрезом охотничьего ружья, похитили из бухгалтерии сейф с документами и деньгами в сумме 150 тысяч рублей. После этого злоумышленники завладели автомобилем, принадлежащим компании, и скрылись с места происшествия. Общий причинённый ущерб составил 657 тысяч рублей.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в преступлении задержаны три человека. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время все они заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации – «Разбой». Подозреваемые также проверяются полицейскими на причастность к другим преступлениям.