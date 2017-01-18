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Пермская краевая газета

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Среда 18 января 2017 года

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За чусовскую воду хотят драть по две шкуры

17:30  17.01.17 Ну и ну!

В городе Чусовой Пермского края на муниципальной комиссии с участием прокуратуры 19 января будут рассматривать коммунальный прецедент: две разные организации прислали жильцам квитанции на оплату за водоснабжение.

Чусовляне недоумевают: платить за воду дважды или не платить вообще никому? Ещё в сентябре управляющая компания «ООО «ЖЭК» передала расчет платежей за воду «Пермэнергосбыту». В октябре-ноябре добросовестные плательщики успели перевести свои денежки на счёт этой организации. Однако в декабре ООО «ЖЭК» прислало им новые квитанции, потребовав ещё раз заплатить за ту же самую воду.

Но «Пермэнергосбыт» не отступил и следом за «ЖЭКом» разослал жителям квитанции на оплату водоснабжения за новый месяц. Таким образом, все новогодние каникулы многие чусовляне пребывали в размышлениях: кому отдавать свои кровные денежки?

Естественно, что последовали звонки и обращения как в администрацию, так и в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. К сожалению, это уже не первый случай в Прикамье, когда коммунальщики не могут определиться, кому должны вносить деньги жители.

Юрий СОФОНОВ

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