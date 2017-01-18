Березники подверглись крымизации

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Среда 18 января 2017 года
Березниковцы, регистрирующие автомобили в в госавтоинспекции, стали получать номера 82-го региона, то есть, крымские, сообщает интернет-ресурс gorodberezniki.ru.
Ранее аналогичная история была и в соседнем Коми округе, но теперь выдававшуюся в Кудымкаре «крымскую» серию номерных знаков перебросили еще восточнее - в пермское Верхнекамье.
Причины такой «крымизации» в ГИБДД объясняют тем, что для присоединившегося к России полуострова наштамповали слишком много госномеров, а теперь излишки распределили по стране.Читайте также >>>
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