Березники подверглись крымизации

Березниковцы, регистрирующие автомобили в в госавтоинспекции, стали получать номера 82-го региона, то есть, крымские, сообщает интернет-ресурс gorodberezniki.ru.

Ранее аналогичная история была и в соседнем Коми округе, но теперь выдававшуюся в Кудымкаре «крымскую» серию номерных знаков перебросили еще восточнее - в пермское Верхнекамье.

Причины такой «крымизации» в ГИБДД объясняют тем, что для присоединившегося к России полуострова наштамповали слишком много госномеров, а теперь излишки распределили по стране.