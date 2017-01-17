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Пермская краевая газета

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Вторник 17 января 2017 года

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Прикамец был насмерть сбит при осмотре машины, помятой в ДТП

15:55  17.01.17 Ну и ну!

Стали известны подробности гибели 29-летнего прикамца, получившего несовместимые с жизнью травмы на 42 км трассы Пермь-Березники.

Около 19:30 понедельника, 16 января, молодой человек был насмерть сбит на проезжей части мчавшей со стороны Перми иномаркой Opel Astra, за рулем которой находился 44-летний житель Добрянки.

Но, как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД пермского ГУ МВД, буквально за десять минут до трагедии погибший сам вылез из машины, попавшей в ДТП, и ходил вокруг, изучая ее повреждения.

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