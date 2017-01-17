Прикамец был насмерть сбит при осмотре машины, помятой в ДТП

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Вторник 17 января 2017 года
Стали известны подробности гибели 29-летнего прикамца, получившего несовместимые с жизнью травмы на 42 км трассы Пермь-Березники.
Около 19:30 понедельника, 16 января, молодой человек был насмерть сбит на проезжей части мчавшей со стороны Перми иномаркой Opel Astra, за рулем которой находился 44-летний житель Добрянки.
Но, как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД пермского ГУ МВД, буквально за десять минут до трагедии погибший сам вылез из машины, попавшей в ДТП, и ходил вокруг, изучая ее повреждения.Читайте также >>>
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