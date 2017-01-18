Снова «Фольксваген Тигуан» сбил ребенка

Очередной случай наезда иномарки Volkswagen Tiguan на малолетнего ребенка зарегистрирован вечером 16 января 2017 года в Перми.

Причем все снова произошло во дворовом проезде - на сей раз Кировского района: напротив дома №56а по улице Ласьвинская. Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, девочка 2005 года рождения в 16:55 шла по левой стороне проезжей части - навстречу приближавшемуся «Тигуану».

Было не темно, машина двигалась не задом, пострадавшая не кидалась под колеса. И тем не менее водитель допустил наезд, после чего ребенка госпитализировали с сильными ушибами.

Напомним, почти два месяца назад, 21 ноября, другой Volkswagen Tiguan сбил полуторагодовалого мальчика, шедшего за ручку с мамой между домами 12 и 14 на улице Дружбы. через некоторое время малыш скончался.

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