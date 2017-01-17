Арест продлен: экс-замминистра спорта края с подельниками останется в СИЗО до 20 марта

16 января 2017 года Ленинский районный суд оставил под стражей бывшего заместителя министра спорта Пермского края Руслана Садченко и его подельников Дмитрия Перфильева и Александра Тархова - арест продлен до 20 марта.

Таким образом было удовлетворено ходатайство регионального управления ФСБ, ведущего дело по особо крупному мошенничеству группы лиц по предварительному сговору при реконструкции стадиона «Динамо». Следствие считает, что эти трое похитили бюджетные средства на сумму около 14 млн рублей.

Как прозвучало на судебном заседании, сейчас у них совокупно арестованы объекты недвижимости стоимостью около 70 млн рублей. Между тем, защита, например, Перфильева просила отпустить своего клиента под залог в полмиллиона. Рублей. Или под домашний арест, как министра спорта Павла Ляха.